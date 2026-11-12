Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026

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Aktie unter die Lupe 12.11.2026 15:37:47

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Hold

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Hold

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem Jefferies & Company Inc.-Analyst Philip Kett das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen mit einem Kursziel von 550 Euro auf "Hold" belassen. Nach der zuvor schon bekannt gegebenen positiven Überraschung beim Nettogewinn zeigten die neuen Details, dass dies vor allem am Geschäft mit Schaden- und Unfallrückversicherungen sowie dem Bereich Global Specialty Insurance gelegen habe, schrieb Philip Kett am Donnerstag. Überrascht zeigte er sich davon, dass die Großschäden im dritten Quartal zwar moderat ausgefallen seien, aber dennoch leicht über dem Marktkonsens gelegen hätten.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:21 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,0 Prozent auf 586,60 EUR. Also weist das Papier noch eine Rückgangsmöglichkeit von 6,24 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Bisher wurden via XETRA 187 941 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gekauft oder verkauft. Die Aktie kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 9,3 Prozent. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2026 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: photobyphm / Shutterstock.com

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