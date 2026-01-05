Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
|Analyse im Fokus
|
05.01.2026 14:04:50
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Bewertung mit Sector Perform
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Munich Re auf "Sector Perform" belassen. Die Preiserneuerungsrunde der Rückversicherungsmakler für Januar erscheine noch etwas negativer als vom Markt erwartet, schrieb Ben Cohen in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie.
Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie musste um 13:47 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 533,40 EUR abwärts. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 136 819 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2026 / 18:38 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
05.01.26