Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Bewertung mit Sector Perform

Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiers durch RBC Capital Markets-Analyst Ben Cohen.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Munich Re auf "Sector Perform" belassen. Die Preiserneuerungsrunde der Rückversicherungsmakler für Januar erscheine noch etwas negativer als vom Markt erwartet, schrieb Ben Cohen in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie musste um 13:47 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 533,40 EUR abwärts. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 136 819 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

