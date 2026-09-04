Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026

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Aktieneinstufung 04.09.2026 11:43:47

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Sector Perform

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Sector Perform

Das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier wurde einer genauen Prüfung durch RBC Capital Markets-Analyst Ben Cohen unterzogen.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Munich Re mit einem Kursziel von 500 Euro auf "Sector Perform" belassen. Ben Cohen komplettierte in seiner am Freitag vorliegenden Branchenbetrachtung seine Modelle mit letzten Anpassungen nach den Zahlen zum zweiten Quartal. Seine Präferenzen bleiben mit dem Vorzug für breiter aufgestellte Konzerne unverändert, während er für Rückversicherer wegen Überkapazitäten vorsichtig bleibt. Ein wichtiges Thema für die kommenden Monate sieht er im Rückversicherungsbereich in den Renditeaussichten bis 2027.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie am Tag der Analyse

Die Aktie notierte um 11:27 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 526,60 EUR. Insofern weist der Anteil noch Spielraum nach unten: 5,05 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 53 098 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 fiel die Aktie um 1,9 Prozent. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzkennzahlen wird am 12.11.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 19:04 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com

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