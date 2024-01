Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: UBS AG gibt höheres Buy-Rating

Die Schweizer Großbank UBS hat Munich Re von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 376 auf 440 Euro angehoben. Das Jahresziel des Rückversicherers für das Nettoergebnis erscheine vernünftig und könnte bereits einen Puffer für erwartete Zinssenkungen beinhalten, schrieb Analyst Will Hardcastle in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er traut Munich Re in den kommenden zwei Jahren eine durchschnittliche Ergebnissteigerung je Aktie von jeweils 13 Prozent zu. Die Aktie ist sein bevorzugter Branchentitel./gl/ajx





Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Um 08:11 Uhr stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 382,10 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 15,15 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt wechselten via Frankfurt Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer. Für die Aktie ging es seit Beginn des Jahres 2024 um 1,4 Prozent aufwärts. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 27.02.2024 vorlegen.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2024 / 17:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2024 / 17:27 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.