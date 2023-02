Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen Un präsentierte Quartalsergebnisse

Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen Un hat am 23.02.2023 die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 1,17 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen Un 0,702 USD je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,91 Prozent auf 17,19 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16,87 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 0,929 USD je Aktie sowie einen Umsatz 18,29 Milliarden USD prognostiziert.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 2,61 USD, nach 2,37 USD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,46 Prozent auf 71,14 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 67,46 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 2,53 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 70,13 Milliarden USD belaufen.

