14.11.2025 06:31:28
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen Un stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen Un hat am 11.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,36 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,150 USD je Aktie in den Büchern standen.
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen Un hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20,87 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 19,47 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,344 USD sowie einem Umsatz von 18,15 Milliarden USD in Aussicht erwartet.
