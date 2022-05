Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen Un stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen Un äußerte sich am 10.05.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,541 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,511 USD je Aktie in den Büchern standen.

Mit einem Umsatz von 11,92 Milliarden USD, gegenüber 17,55 Milliarden USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 32,06 Prozent präsentiert.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,474 USD gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 15,51 Milliarden USD geschätzt.

Redaktion finanzen.at