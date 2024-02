Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen Un verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen Un hat am 27.02.2024 die Bücher zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,50 Prozent auf 18,13 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17,19 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,800 USD erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 16,14 Milliarden USD belaufen hatte.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 3,67 USD und einen Umsatz von 67,75 Milliarden USD in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at