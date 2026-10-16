Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
|Aktie auf dem Prüfstand
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16.10.2026 14:19:47
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Analyse: Aktie von Jefferies & Company Inc. mit Hold bewertet
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Munich Re auf "Hold" mit einem Kursziel von 550 Euro belassen. Die jüngste Stellungnahme des Rückversicherers zur Marktlage sei defensiv gehalten und betone, dass die langfristigen Risiken zunähmen, obwohl die Schadenentwicklung in jüngster Zeit verhalten gewesen sei, schrieb Philip Kett in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er stimme zu, dass traditionelle Rückversicherer einen Mehrwert bieten, doch angesichts der historischen Entwicklung sei er nicht davon überzeugt, dass dies ausreichen wird, um den Preisverfall aufzuhalten.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie am Tag der Analyse
Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie musste um 14:03 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 540,40 EUR abwärts. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 1,78 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt wurden über XETRA 98 811 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt. Für die Aktie ging es auf Jahressicht 2026 um 0,7 Prozent nach oben. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q3 2026 wird für den 12.11.2026 terminiert.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2026 / 06:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 06:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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