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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026

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Experten-Einschätzung 12.05.2026 10:28:47

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Analyse: Aktie von RBC Capital Markets mit Sector Perform bewertet

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Analyse: Aktie von RBC Capital Markets mit Sector Perform bewertet

Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiers durch RBC Capital Markets-Analyst Ben Cohen.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Munich Re nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 560 Euro auf "Sector Perform" belassen. Das Nettoergebnis habe um 1 Prozent unter dem Marktkonsens gelegen, schrieb Ben Cohen am Dienstag in siener ersten Reaktion. Der Rückversicherer zeige Preisdisziplin, um die Margen zu sichern, doch die Markterwartung für den Gesamtertrag im laufenden Geschäftsjahr erscheine auf den ersten Blick zu hoch.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktie verlor um 10:12 Uhr in der XETRA-Sitzung 4,0 Prozent auf 479,20 EUR. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 16,86 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 170 735 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 10,7 Prozent abwärts. Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 12.05.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 02:33 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 02:33 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: photobyphm / Shutterstock.com

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