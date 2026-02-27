Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Analyse: DZ BANK stuft Aktie mit Kaufen ein

Die DZ Bank hat die Einstufung für Munich Re bei einem fairen Aktienwert von 640 Euro auf "Kaufen" belassen. Die Freude über gute Ergebnisse 2025 sei von der überraschend beschleunigten Preiserosion in der Januar-Erneuerung der Schaden-/Unfall-Rückversicherung getrübt worden, schrieb Thorsten Wenzel am Freitag. Die erneut kräftige Dividendenanhebung signalisiere aber, dass das Management dennoch zuversichtlich sei, das erreichte hohe Gewinnniveau zu halten, und das Ergebnis je Aktie bis 2030 sukzessive weiter um 8 Prozent per annum steigern zu können.

Aktieninformation im Fokus: Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ausführlich analysiert am Tag der DZ BANK-Empfehlung

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie konnte um 14:02 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 553,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 102 368 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gekauft oder verkauft. Für das Papier ging es seit Beginn des Jahres 2026 um 1,5 Prozent abwärts.

