Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Analyse im Fokus
|
18.11.2026 15:22:47
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Analyse: Kaufen-Bewertung von DZ BANK für Aktie
Die DZ Bank hat den fairen Wert für Munich Re von 625 auf 640 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. In einem "weicher" werdenden Marktumfeld erziele der Rückversicherer hohe Gewinne, schrieb Thorsten Wenzel in einer Studie am Mittwoch. Diversifikation, Rückenwind von den Zinsen und bilanzielle Puffer sprächen trotz Preisdrucks für weiter steigende Ergebnisse je Aktie.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie am Tag der Analyse
Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:06 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 584,20 EUR. Der Tagesumsatz der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belief sich zuletzt auf 43 634 Aktien. Der Anteilsschein kletterte seit Anfang des Jahres 2026 um 8,9 Prozent nach oben.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2026 / 13:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2026 / 14:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
12:27
|Gute Stimmung in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag steigen (finanzen.at)
|
11:45
|EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information (EQS Group)
|
11:45
|EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
09:28
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
18.11.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 beendet den Handel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
18.11.26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels in Rot (finanzen.at)
|
18.11.26
|Börse Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
|
18.11.26
|Pluszeichen in Europa: So performt der Euro STOXX 50 am Mittag (finanzen.at)
Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|07:10
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|17.11.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|13.11.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:10
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|17.11.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|13.11.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|17.11.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|26.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|23.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|07:10
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|575,60
|-1,00%