Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Analyse: Overweight-Bewertung von Barclays Capital für Aktie

Barclays Capital hat die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Munich Re von 625 auf 616 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Overweight" belassen. Ivan Bokhmat aktualisierte in einer am Freitag vorliegenden Studie vor dem bald erwarteten Quartalsbericht nochmals sein Bewertungsmodell für den Rückversicherer. Er verspricht sich vom vierten Quartal kaum Höhepunkte. Die Schäden durch Katastrophen lägen zwar über dem außergewöhnlich niedrigen Niveau des zweiten und dritten Quartals, aber immer noch deutlich unter dem Budget. Er senkte aber seine Annahmen für den Umfang der Aktienrückkäufe im Jahr 2025.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie musste um 09:17 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 522,00 EUR abwärts. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 18,01 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 16 876 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 ging es für die Aktie um 7,2 Prozent abwärts. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q4 2025 wird für den 26.02.2026 terminiert.

