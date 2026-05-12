Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Analyse: Overweight-Bewertung von Barclays Capital für Aktie

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen mit einem Kursziel von 606 Euro auf "Overweight" belassen. In einigen wichtigen Kennziffern - darunter der Schaden-Kosten-Quote - habe der Rückversicherer gut abgeschnitten, schrieb Ivan Bokhmat am Dienstag in erster Einschätzung. Die Umsatzentwicklung sei aber viel schwächer als angedacht und darauf werde wohl der Fokus liegen.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:57 Uhr 3,8 Prozent im Minus bei 480,30 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 26,17 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten 150 644 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer. Das Papier fiel seit Jahresanfang 2026 um 10,5 Prozent zurück. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 12.05.2026 vorlegen.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:49 / GMT



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