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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026

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Analyse im Blick 12.05.2026 10:13:48

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Analyse: Overweight-Bewertung von Barclays Capital für Aktie

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Analyse: Overweight-Bewertung von Barclays Capital für Aktie

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wurde von Barclays Capital einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen mit einem Kursziel von 606 Euro auf "Overweight" belassen. In einigen wichtigen Kennziffern - darunter der Schaden-Kosten-Quote - habe der Rückversicherer gut abgeschnitten, schrieb Ivan Bokhmat am Dienstag in erster Einschätzung. Die Umsatzentwicklung sei aber viel schwächer als angedacht und darauf werde wohl der Fokus liegen.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:57 Uhr 3,8 Prozent im Minus bei 480,30 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 26,17 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten 150 644 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer. Das Papier fiel seit Jahresanfang 2026 um 10,5 Prozent zurück. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 12.05.2026 vorlegen.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:49 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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