Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
|Analyse im Blick
|
12.05.2026 10:13:48
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Analyse: Overweight-Bewertung von Barclays Capital für Aktie
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen mit einem Kursziel von 606 Euro auf "Overweight" belassen. In einigen wichtigen Kennziffern - darunter der Schaden-Kosten-Quote - habe der Rückversicherer gut abgeschnitten, schrieb Ivan Bokhmat am Dienstag in erster Einschätzung. Die Umsatzentwicklung sei aber viel schwächer als angedacht und darauf werde wohl der Fokus liegen.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:57 Uhr 3,8 Prozent im Minus bei 480,30 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 26,17 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten 150 644 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer. Das Papier fiel seit Jahresanfang 2026 um 10,5 Prozent zurück. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 12.05.2026 vorlegen.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:49 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|12:14
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:28
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:27
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.05.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|12.05.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:14
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:28
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:27
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.05.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|12.05.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|12.05.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|16.04.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|23.03.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|12:14
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:28
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:27
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.05.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|464,40
|-1,71%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich fester -- DAX schlussendlich zurück über 24.000-Punkte-Marke -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Markt zeigte sich am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex erzielte zur Wochenmitte Gewinne. Während der US-Leitindex nachgibt, legen die Techwerte zu. An den Börsen in Asien ging es am Mittwoch nach oben.