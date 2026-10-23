Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Analyse: RBC Capital Markets stuft Aktie mit Sector Perform ein

RBC Capital Markets hat die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Munich Re nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 530 Euro belassen. Der Nettogewinn sei deutlich besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Ben Cohen in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Der erhöhte Jahresausblick des Rückversicherers sei hingegen bereits in der Konsensschätzung berücksichtigt.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zur Zeit der Analyse

Kaum Ausschläge verzeichnete die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 15:12 Uhr bei 556,20 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 4,71 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Der Tagesumsatz der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belief sich zuletzt auf 151 217 Aktien. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresanfang 2026 um 3,7 Prozent. Die Ergebnisse für Q3 2026 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 12.11.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 07:41 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 07:41 / EDT



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