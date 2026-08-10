Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 17,50 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 15,94 EUR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im vergangenen Quartal 18,64 Milliarden EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 17,53 Milliarden EUR umsetzen können.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 14,35 EUR gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 16,05 Milliarden EUR gesehen.

Redaktion finanzen.at