BMW Aktie

BMW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

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29.07.2026 09:32:27

Münchner Konzern in der Krise: BMW streicht weltweit 8000 Stellen

Nach Volkswagen und Mercedes muss nun auch der dritte große deutsche Autohersteller Personal abbauen: BMW will 8000 Stellen streichen. Viele davon dürften Betriebe in Deutschland treffen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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