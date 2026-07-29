BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
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29.07.2026 09:32:27
Münchner Konzern in der Krise: BMW streicht weltweit 8000 Stellen
Nach Volkswagen und Mercedes muss nun auch der dritte große deutsche Autohersteller Personal abbauen: BMW will 8000 Stellen streichen. Viele davon dürften Betriebe in Deutschland treffen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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