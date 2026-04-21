More Acquisitions Aktie
WKN DE: A3DGX7 / ISIN: GB00BMWKKM32
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22.04.2026 01:47:09
MUFG Bank seeks more acquisitions after 396 billion rupee India deal
Japanese banks have been reaping record profits as rising domestic interest rates bolster lending incomeWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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