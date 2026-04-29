Real Estate Aktie

Real Estate für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6

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29.04.2026 05:48:54

MUFG to foray into Indian real estate, expand forex derivatives

The bank has been scaling up in India, with its investment in Shriram Finance marking a big moveWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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