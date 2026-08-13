Mufin Green Finance gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Mufin Green Finance lud am 11.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,71 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,190 INR erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 771,4 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 57,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Mufin Green Finance einen Umsatz von 490,5 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at