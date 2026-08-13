|
13.08.2026 06:31:29
Mufin Green Finance gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Mufin Green Finance lud am 11.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,71 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,190 INR erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 771,4 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 57,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Mufin Green Finance einen Umsatz von 490,5 Millionen INR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!