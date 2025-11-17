|
Mufin Green Finance stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Mufin Green Finance lud am 14.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,33 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,350 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Mufin Green Finance hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 536,5 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 463,5 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.
