MUGEN ESTATE öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

MUGEN ESTATE veröffentlichte am 14.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 37,47 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte MUGEN ESTATE 66,32 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 16,82 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 14,02 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16,85 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at