|
17.11.2025 06:31:29
MUGEN ESTATE öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
MUGEN ESTATE veröffentlichte am 14.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 37,47 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte MUGEN ESTATE 66,32 JPY je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 16,82 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 14,02 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16,85 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!