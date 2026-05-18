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18.05.2026 06:31:29
MUGEN ESTATE: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
MUGEN ESTATE präsentierte am 15.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 18,76 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 77,39 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig standen 12,52 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 26,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MUGEN ESTATE 17,15 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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