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18.05.2026 06:31:29
Muhak: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Muhak hat am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Muhak hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 425,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 421,00 KRW je Aktie gewesen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,55 Prozent auf 35,69 Milliarden KRW aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 37,39 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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