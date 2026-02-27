Muhak: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Muhak hat am 25.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 357,00 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 412,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 34,87 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 6,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Muhak 37,13 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1898,00 KRW beziffert. Im Vorjahr hatte Muhak 1828,00 KRW je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 143,83 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 5,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 152,06 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at