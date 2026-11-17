Muhak hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 495,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 381,00 KRW erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 36,22 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Muhak 32,83 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at