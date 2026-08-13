Mukand: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Mukand hat am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,97 INR, nach 2,01 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 20,69 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 13,62 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 11,29 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at