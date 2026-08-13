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13.08.2026 06:31:29
Mukat Pipes: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Mukat Pipes hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,11 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,010 INR erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite hat Mukat Pipes im vergangenen Quartal 16,0 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 70,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mukat Pipes 9,4 Millionen INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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