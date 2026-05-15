Mukat Pipes veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Mukat Pipes gab am 12.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,25 INR. Im Vorjahresviertel waren -0,210 INR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Mukat Pipes 23,3 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 147,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,4 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,050 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Mukat Pipes ein Gewinn pro Aktie von -0,140 INR in den Büchern gestanden.

Mukat Pipes hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 52,87 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 37,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 38,53 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at