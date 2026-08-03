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03.08.2026 06:31:29
Mukesh Babu Financial Services hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Mukesh Babu Financial Services hat am 31.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
In Sachen EPS wurden 1,73 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mukesh Babu Financial Services 5,69 INR je Aktie eingenommen.
Der Umsatz lag bei 39,9 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 42,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 69,9 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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