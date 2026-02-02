Mukesh Babu Financial Services zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Mukesh Babu Financial Services hat am 30.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 3,28 INR. Im letzten Jahr hatte Mukesh Babu Financial Services einen Gewinn von -4,270 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 696,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 121,1 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren -20,3 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at