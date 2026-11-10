Mukka Proteins verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Mukka Proteins lud am 07.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,53 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,200 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,09 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 108,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,45 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at