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14.08.2026 06:31:29
Mukka Proteins: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Mukka Proteins veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 0,63 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,050 INR je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,90 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 186,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Mukka Proteins einen Umsatz von 1,71 Milliarden INR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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