Mukta Arts legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Mukta Arts hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Mukta Arts hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,95 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,700 INR je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Mukta Arts mit einem Umsatz von insgesamt 405,9 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 367,3 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 10,51 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at