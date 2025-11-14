Mukta Arts mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Mukta Arts präsentierte in der am 12.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,57 INR. Im Vorjahresquartal hatten -1,840 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Mukta Arts im vergangenen Quartal 453,3 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mukta Arts 417,4 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at