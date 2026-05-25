Mukta Arts veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Mukta Arts ließ sich am 22.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Mukta Arts die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,32 INR gegenüber -1,790 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 453,9 Millionen INR – ein Plus von 19,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mukta Arts 381,1 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Mukta Arts hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 5,240 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -7,600 INR je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 1,74 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahr hatte Mukta Arts 1,60 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at