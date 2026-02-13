|
Muller Phipps (India) öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Muller Phipps (India) hat am 11.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 6,18 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,920 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Muller Phipps (India) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13,9 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,1 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.
