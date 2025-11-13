Muller Phipps (India) zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Muller Phipps (India) hat am 11.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,50 INR gegenüber -3,710 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz wurden 18,2 Millionen INR gegenüber 12,1 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

