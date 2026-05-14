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14.05.2026 06:31:29
Mullion gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Mullion hat am 12.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 1,75 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,66 JPY je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Mullion mit einem Umsatz von insgesamt 371,3 Millionen JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 383,6 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren, um 3,21 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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