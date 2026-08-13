Mullion: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Mullion hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 35,78 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,18 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Mullion mit einem Umsatz von insgesamt 1,51 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 507,7 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren, um 197,59 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at