Mulpha International Bhd Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Mulpha International Bhd Registered lud am 26.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,09 MYR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,110 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,98 Prozent zurück. Hier wurden 235,6 Millionen MYR gegenüber 245,4 Millionen MYR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at