Mulpha International Bhd Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Mulpha International Bhd Registered gab am 27.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,56 MYR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,880 MYR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mulpha International Bhd Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,50 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 263,1 Millionen MYR im Vergleich zu 201,6 Millionen MYR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at