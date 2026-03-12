12.03.2026 23:35:56

Multi-Billion-Dollar Cold Storage Giant Draws $19 Million Bet Despite Shares Tumbling 46% in a Year

On February 17, 2026, Conversant Capital disclosed a new position in Americold Realty Trust (NYSE:COLD), acquiring 1,500,000 shares worth $19.29 million during the fourth quarter.Conversant Capital disclosed a new investment in Americold Realty Trust (NYSE:COLD), acquiring 1,500,000 shares during the fourth quarter, according to an SEC filing dated February 17, 2026. The fund’s quarter-end position in the company reflects a $19.29 million increase in value.Americold Realty Trust is the world's largest publicly traded REIT specializing in temperature-controlled warehousing. The company leverages its extensive network of refrigerated storage to serve critical food supply chain needs across multiple continents. Americold's scale and integrated logistics offerings position it as a key infrastructure provider within the global food distribution industry.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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ATX geht sehr schwach ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel im Minus -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag klar im Minus. Auch der deutsche Aktienmarkt konnte seine zwischenzeitlichen Gewinne nicht nachhaltig verteidigen. Die US-Börsen notieren am Freitag uneinheitlich. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.
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