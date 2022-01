Multi Commodity Exchange of India: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Multi Commodity Exchange of India hat am 29.01.2022 die Bücher zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 8,01 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Multi Commodity Exchange of India ein EPS von 14,10 INR je Aktie vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,58 Prozent auf 882,5 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,01 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at