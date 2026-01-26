Multi Commodity Exchange of India: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Multi Commodity Exchange of India hat am 23.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 15,73 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,28 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 114,92 Prozent auf 6,97 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,24 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at