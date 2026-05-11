11.05.2026 06:31:29

Multi Commodity Exchange of India: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Multi Commodity Exchange of India hat am 08.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 20,78 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Multi Commodity Exchange of India noch ein Gewinn pro Aktie von 5,31 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 188,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,25 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,20 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Multi Commodity Exchange of India hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 52,22 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 21,96 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 24,29 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 102,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 11,98 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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