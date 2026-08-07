Multi Commodity Exchange of India legte Quartalsergebnis vor

Multi Commodity Exchange of India hat am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 16,21 INR. Im letzten Jahr hatte Multi Commodity Exchange of India einen Gewinn von 7,97 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 85,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,52 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,06 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at