Multi Commodity Exchange of India: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Multi Commodity Exchange of India hat am 03.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 17,83 INR. Im letzten Jahr hatte Multi Commodity Exchange of India einen Gewinn von 7,74 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 112,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,51 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,01 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at