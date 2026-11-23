Zscaler Aktie
WKN DE: A2JF28 / ISIN: US98980G1022
|Zusammenschluss
|
23.11.2026 12:45:39
Multi-Milliarden-Deal: CrowdStrike kauft Rivalen Zscaler - Kurssprung beim Ziel, Kursminus beim Käufer
Die Anleger von Zscaler griffen zu, die Aktie legte im vorbörslichen US-Handel 12 Prozent zu. Die Titel von CrowdStrike gaben 8 Prozent nach.
Den Angaben zufolge soll nach dem Zusammenschluss ein jährlich wiederkehrender Umsatz von mehr als 10 Milliarden Dollar erreicht werden. Außerdem verspricht sich CrowdStrike von dem Zukauf eine Verbesserung der Marge. So soll 18 bis 24 Monate nach Abschluss der Transaktion jährlich eine halbe Milliarde Dollar gespart werden, etwa durch die Zusammenlegung von Rechenzentrumsinfrastruktur. Auch ohne Berücksichtigung der Synergien soll sich der Zufluss freier Barmittel je Aktie deutlich steigern. Der Deal soll im zweiten Geschäftshalbjahr 2028 abgeschlossen sein, abhängig von der Zustimmung der Aktionäre und der Behörden.
Die Zscaler-Aktie zieht daraufhin vorbörslich an der NASDAQ zeitweise um 15,2 Prozent auf 224,43 US-Dollar an, während die CrowdStrike-Aktie um 8,7 Prozent auf 209,49 US-Dollar nachgibt.
/lew/stk
AUSTIN/SANTA CLARA (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Zscaler Inc Registered Shs
|
17.11.26
|Erste Schätzungen: Zscaler stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
02.09.26
|Ausblick: Zscaler gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
19.08.26
|Erste Schätzungen: Zscaler präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
16.06.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
12.06.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 beginnt die Freitagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
11.06.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 legt zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
|
03.06.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 schwächelt schlussendlich (finanzen.at)
|
03.06.26
|Börse New York: NASDAQ 100 am Nachmittag in Rot (finanzen.at)
Analysen zu Zscaler Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Zscaler Inc Registered Shs
|205,20
|15,91%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerErste Gegenbewegung läuft: ATX legt zu -- DAX trotzt globaler Tech-Skepsis -- Asien dämmt Verluste ein: Leichtes Plus in Shanghai
Am heimischen Aktienmarkt prägt eine Erholung das Bild. Am deutschen Aktienmarkt sind ebenfalls Gewinne zu sehen. In Fernost zeigten sich die Börsen verhalten höher.