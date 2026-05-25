Multibase India: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Multibase India hat am 22.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,57 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,22 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Multibase India im vergangenen Quartal 177,6 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Multibase India 159,5 Millionen INR umsetzen können.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 8,26 INR eingefahren. Im Vorjahr waren 11,61 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 5,91 Prozent auf 665,70 Millionen INR. Im Vorjahr hatte Multibase India 707,49 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at